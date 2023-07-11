Под Новосибирском двое парней угнали «ВАЗ», чтобы покататься по городу

Полицейские раскрыли угон в городе Чулыме Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли угон в городе Чулыме Новосибирской области. Подробности истории раскрыли в ГУ МВД России по региону.

Сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-2114» поступило в полицию 8 июля. Машина была припаркована во дворе дома по адресу Иктульский переулок. Спустя некоторое время отечественное авто обнаружили по улице Транспортников.

По подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей – парней 17 и 18 лет. Одного из молодых людей ранее привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Сибиряков доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

− Подозреваемые признались, что угнали автомобиль, чтобы покататься по городу. В пути следования транспортное средство заглохло, они бросили его на дороге и скрылись, − рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Парни находятся под подпиской о невыезде.

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