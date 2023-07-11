«Говорила, что он может занести заразу»: в Новосибирске кондуктор пыталась выгнать из автобуса пенсионера

Неприятная ситуация произошла в автобусе № 39. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Новосибирска рассказала о неприятной ситуации, произошедшей в автобусе № 39. По словам девушки, кондуктор пыталась выгнать из салона дедушку, похожего на бездомного. За пенсионера вступились другие пассажиры.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 9 июля. На остановке «Площадь Станиславского» в автобус зашел пожилой мужчина с тростью в руках. Как отметила сибирячка, у дедушки также были проблемы с глазами.

− Женщина-кондуктор начала кричать на него и выгонять, пассажиры стали защищать малоимущего и предлагать оплатить за него проезд, так как он не мог. Но кондуктор отказалась от денег и начала со всеми ругаться, говорила, что он может занести заразу, − рассказала местная жительница в группе «Инцидент Новосибирск».

Девушка призналась, что ей было очень жалко пенсионера. Чем закончилась эта история, она не знает, так как вышла из автобуса раньше.

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