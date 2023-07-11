В сквере Героев Донбасса в Новосибирске установят памятник участникам СВО

Памятник воинам-участникам СВО установят в сквере Героев Донбасса.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Памятник воинам-участникам СВО установят в сквере Героев Донбасса в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
Накануне градоначальник посетил сквер и проверил ход его благоустройства. Глава Новосибирска отметил, что раньше территория была неухоженной и заросшей, а жители близлежащих домов не имели зеленых зон в пешей доступности.
В прошлом году территорию очистили и озеленили. Там выполнили инженерные работы, смонтировали освещение. В 2023 году предстоит уложить асфальт на дорожках, поставить детский городок и сделать площадку для выгула собак.
− Затем смонтируем системы безопасности и разместим памятник воинам-участникам специальной военной операции на Украине, − поделился планами Анатолий Локоть.
Мэр добавил, что деньги на благоустройство выделяют из бюджета города. Кроме того, используются инвестиции от застройщика.
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