Орут и ругаются матом: самые безумные аттракционы Новосибирска

6 июля в Новосибирске заклинило колесо обозрения на Михайловской набережной. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В столице Сибири есть где разгуляться любителям острых ощущений. В городе не менее десяти аттракционов, на которых всегда визжат от страха и адреналина. Топ самых-самых составил Аtas.info.

— Самым «громким» из новосибирских аттракционов оказался «Хип-Хоп» в парке на Михайловской набережной. После запуска кресла вращаются вокруг своей оси, а также по кругу — тут не просто земля уходит из-под ног, тут даже сложно отследить свое положение относительно земли. Посетители ругаются отборным матом, — поделились наблюдениями журналисты издания.

После инцидента с «Колесом обозрения» на Речном вокзале, которое является самым высоким за Уралом, его тоже можно занести в список страшных аттракционов. Напомним, оно остановилось 6 июля. Людей из кабинок эвакуировали с помощью МСЧ.

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