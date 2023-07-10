Мейкап без зеркала: незрячий визажист поделилась секретами естественного макияжа

Анастасия не бросила свою мечту. Фото: Анастасия Лобастова.

Сибирячка Анастасия Лобастова потеряла зрение в страшном ДТП, в которое попала за два месяца до своего 19-летия. Еще подростком она интересовалась всем, что связано с макияжем. И когда произошла трагедия, то думала, что всем мечтам сбыться уже не суждено, но судьба дала ей шанс. И не один.

– Я мама, владелица собаки-проводника Нельси, автор блога «Глазами незрячей» в VK, рукодельница, – рассказала Анастасия «ЧС». – Смогла научиться накладывать мейкап легко, быстро, без зеркала.

Возвращение к мечте началось с участия Насти в фотостиле – мероприятие, где женщинам помогают подобрать новый образ, которое проводила одна из косметических компаний.

– Мне сначала сделали фото без макияжа, потом накрасили и сделали фото уже накрашенной. Делали макияж не просто так, объясняли каждый шаг: что наносят, какого цвета, какими движениями надо наносить. Так я съездила на один фотостиль, потом на другой и еще на один… Я следила за каждым словом, за каждым движением визажиста, которая меня красила. На первом фотостиле я поняла, что накрашена профессиональной косметикой впервые, – рассказала женщина. – Я старалась впитать все, как губка. Все ощущения, все слова, все правила. Как делать макияж, показывали на мне, чтобы я запомнила ощущения и движения. А потом, придя домой, практиковалась на подругах.

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