Бердчанка порезала своего супруга — пострадавший приехал в больницу с полицией

Пострадавшего в травмпункт привезли на скорой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске Новосибирской области в пылу ссоры местная напала с ножом на мужа — у пострадавшего 2 резаные раны. Все случилось поздно вечером 10 июля. О происшествии КП-Новосибирск рассказал источник.

— В отделение травматологии вместе с пострадавшим приехали полицейские. Лежачего мужчину привезли на носилках, он весь был в крови. Под повязкой на предплечье правой руки— 2 резаные раны.

Врачи провели первичную хирургическую обработку ран и отпустили пострадавшего — порезы оказались неглубокими, зашивать не нужно.

Также известно, что нападавшую в участок уже увезли полицейские. Пока неясно, из-за чего между супругами завязался конфликт.

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