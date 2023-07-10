Под Новосибирском собирают деньги многодетной семье, 40-летнюю мать из которой насмерть придавило деревом

Семье погибшей женщины собирают помощь. Фото: архив КП

Под Новосибирском собирают помощь для супруга 40-летней мамы 8 детей, которую насмерть зашибло деревом. Страшная трагедия произошла еще 7 июля — злополучное дерево спилил муж погибшей.

— Сбор продолжается: если решите помочь детям — передадим ваши средства семье. Дети здоровые и сытые. В дальнейшем обязательно будем держать их жизнь на контроле и в любом вопросе окажем помощь! Пока муж ничего не просит, — рассказал КП-Новосибирск замглавы администрации Искитимского района по социальным вопросам Борис Шпека.

Известно, что местные следователи уже начали доследственную проверку. Ее проводят по статье о причинении смерти по неосторожности. После нее примут решение. Пока судьба главы семейства, пилившего дерево, неясна.

— Сейчас рано говорить о будущем, пусть немного времени пройдет. Смерть всегда неожиданная в 40 лет... Но дети не сироты — у них есть любящий отец! — добавил чиновник.

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