На сувениры кастеты, ножи и электрошокеры: с начала года в Толмачево выявили 165 правонарушений

Пассажиры постоянно нарушают закон при перевозке багажа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Большинство нарушений связано с несоблюдением пассажирами установленных запретов и ограничений при перевозке товаров через границу, а также отсутствием на них деклараций. Об этом рассказали в Сибирском таможенном управлении.

– Сумма валюты, которую пытались провести сверх нормы в 2023 году через новосибирский аэропорт, составила более 9,8 млн рублей, 85 тыс. долларов и 14 тыс. евро. Количество сигарет, превышающих порог беспошлинного ввоза, составило более 3 тыс. штук, алкоголя – более 24 литров, – уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, пассажиров задерживали при попытках провезти насвай, подкарантинную продукцию и «гармалы». А также за сувениры в виде кастетов (10 штук), ножей (13) и электрошокеров (14).

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