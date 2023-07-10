«Танцы мощного монстра»: под Новосибирском поймали судака весом около 5 килограммов

Рыбалка оказалась очень удачной. Фото: Андрей Юрчишин.

Житель Искитима Андрей Юрчишин выловил из реки Бердь, около Тальменки, огромного судака. При взвешивании рыбина вытянула почти на пять килограммов.

– На ту рыбалку ездили, как обычно, с ночевкой – с субботы на воскресенье. Рыбачить начали с 17 часов. В 10 вечера проверил – ноль. Второй раз выехал на проверку около 2 ночи. Только 17 подставка оказалась удачной. При подъеме сразу почувствовал, груз на дне, а дальше совсем туго пошло, – рассказал мужчина КП-Новосибирск. – Только подниму на пол метра, потом глухой напористый удар и - опять ко дну. Так я промучился минут 20, потом потихоньку он пошел к верху.

Рыбак сразу понял, что улов солидный. Правда, он предполагал, что там будет около 4 килограммов.

- Я его там так вымотал, что он не двигался. Сопротивляться начал, когда я подсак достал. И только стал в лодку затаскивать – начались танцы этого мощного, сильного монстра, благо я успел встать на якорь, чтоб не унесло пока я разбираюсь с ним. Справился, но адреналина хапнул с полна. Вес показал 4 585 граммов.

Ночная проверка на этом завершилась. В 7 утра искитимец поймал еще двух судаков – один 900 гр, второй 510. Общий улов того дня составил почти 6 килограммов.

Самый большой судак искитимца. Фото: Андрей Юрчишин.

Мужчина рассказал, что заболел рыбалкой относительно недавно – с 2020 года, когда купил лодку. Предпочитает ловить судака.

– За ним я езжу только летом, во время отпуска. Обязательно с ночевкой. Каждый год стараюсь выловить самого большого судака. В 2020-м поймал на 2210 граммов, в 2021-м – 2750, 2022-м – 3270, а в этом попался трофейный для меня. Большая часть моих судаков от 1,2 кг, но, конечно, бывают и мельче, но я забираю только те, которые разрешены законом.

Общий вес улова за сезон рыбаку назвать не может, говорит, каждый год по-разному. Но он не жалуется: то, что удается наловить, хватает на всю зиму. Семья замораживает рыбу в морозилке, а потом готовит из нее ароматную уху, котлеты и пироги, жарит стейки и запекает в духовке. Хватает и родственников угостить, а вот продажей не занимается.

Увлечения мужчины разделяет и супруга: они всегда приезжают на рыбалку вместе. И пока Андрей Валерьевич охотится за судаком, жена ловит плотвичку, которая идет на наживку для ночного хищника.

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