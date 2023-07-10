Главу дептранса Новосибирска штрафовали за срыв плана по станции метро «Спортивная»

Подрядчика новой станции метро оштрафовали. Фото: СпецТрансСтрой / Архив КП. Фото: архив КП

В результате разбирательств в Новосибирске суд оштрафовал подрядчика станции метро «Спортивная». Из-за нарушений к административной ответственности привлекли и должностное лицо из мэрии. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Динар Фатхутдинов.

— Проводили проверки, связанные с несвоевременным вводом объекта в эксплуатацию генеральным подрядчиком. Были возбуждены два административных дела из-за срыва сроков. Дела рассмотрены с назначением штрафов, — сообщил он.

Также известно, что из-за нарушения сроков ввода станции к административной ответственности привлекли ответственное должностное лицо мэрии. Постановления пока не вступили в силу — генподрядчик обжалует дело.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что подрядчик станции метро «Спортивная» выплатит штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске выплатит штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков

Прокурор города объяснил причину задержки строительства (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber