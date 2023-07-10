Главу дептранса Новосибирска штрафовали за срыв плана по станции метро «Спортивная»

Подрядчика новой станции метро оштрафовали. Фото: СпецТрансСтрой / Архив КП.
Фото: архив КП
В результате разбирательств в Новосибирске суд оштрафовал подрядчика станции метро «Спортивная». Из-за нарушений к административной ответственности привлекли и должностное лицо из мэрии. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Динар Фатхутдинов.
— Проводили проверки, связанные с несвоевременным вводом объекта в эксплуатацию генеральным подрядчиком. Были возбуждены два административных дела из-за срыва сроков. Дела рассмотрены с назначением штрафов, — сообщил он.
Также известно, что из-за нарушения сроков ввода станции к административной ответственности привлекли ответственное должностное лицо мэрии. Постановления пока не вступили в силу — генподрядчик обжалует дело.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что подрядчик станции метро «Спортивная» выплатит штраф в 13 миллионов рублей за срыв сроков.
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