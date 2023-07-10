Стала известна судьба медвежонка, спасенного новосибирскими волонтерами

Медвежонка увозят из зоопарка. Фото: Дмитрий Шахов / стоп-кадр видео Евгения Шестернина.

Стала известна судьба 6-месячного медвежонка, которого еще в апреле выхаживали волонтеры из Новосибирска. Малыша без сил тогда нашли случайные автомобилисты на трассе в Кемеровской области.

— Медвежонка, которого в апреле нашли у дороги и передали волонтерам, в среду перевезут из новосибирского зоопарка в питерский реабилитационный центр «Велес». Там он будет расти с другими медведями, набираться силами и уверенностью в завтрашнем дне, — написал в своем личном Telegram-канале минприроды региона Евгений Шестернин.

В апреле медвежонка сначала привезли новосибирским волонтерам, а затем отправили в зоопарк. Уже тогда было ясно — в дикую природу косолапому теперь вход закрыт.

— Увы, за эту неделю, которую медвежонок провел с людьми, он, грубо говоря, стал ручным. Его кормили из бутылочки, держали на руках. Он привык к людям, и теперь жить среди диких животных не сможет, — рассказывала ранее КП-Новосибирск волонтер Стася.

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