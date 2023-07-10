Мэр Магадана предложил властям Новосибирска оставить пешеходной улицу Ленина

Анатолий Локоть рассказал о предложении мэра Магадана оставить улицу Ленина пешеходной навсегда. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Анатолий Локоть рассказал о предложении мэра Магадана оставить улицу Ленина пешеходной. Глава Новосибирска поделился информацией во время радиоэфира на «Городской волне».

– Сын Юрия Гришана, мэра Магадана, в этом году окончил наш университет. Мы провели его по улице Ленина. И он мне сказал: «А чего на месяц? Ты оставь ее пешеходной!» А я ему покивал: «Да-да, сколько мы копий сломали с этой пешеходной зоной во время встреч с горожанами», – рассказал Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска во время радиоэфира подчеркнул важность действующей на части улице Ленина пешеходной зоны, потому что основной концепцией благоустройства города является тезис «Город – для людей». Напомним, отрезок улицы от одноименной площади до Советской вновь стала пешеходной в честь 130-летия Новосибирска. Запрет на проезд машин сначала ограничили до 3 июля, а потом продлили до 31-го.

Уточним, что среди главных аргументов горожан, чтобы не делать Ленина пешеходной – мусор, шум по ночам, пьяная молодежь и проблемы с проездом личных авто и спецтехники.

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