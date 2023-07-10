В Новосибирске скончался вор в законе Евгений Антипов

Евгений Антипенко скончался в колонии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ушел из жизни вор в законе Евгений Антипов. Более известный в криминальной среде как Женя Антип. Ему был 51 год. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб, сообщает ИА «Прайм Крайм».

– Антипов четыре раза был судим за разбои и разное причинение вреда здоровью. В общей сложности он провел за решеткой больше 20 лет. Антипа описывают двумя словами – очень дерзкий, – пишет издание.

На момент смерти новосибирский вор в законе отбывал наказание сразу по нескольким статья. Одна из них – применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в конце августа 2022 года криминального авторитета Бая этапировали из Новосибирска в Красноярск. В марте 2022 года его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

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