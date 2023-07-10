В Новосибирске завершены поиски пропавшего подполковника МЧС

Новосибирца нашли живым. Фото: Фото: "Новости Верх-Тулы" // "ВКонтакте" // Архив КП. Фото: архив КП

В Новосибирске благополучно закончили поиски пропавшего подполковника МЧС в отставке. Подпись «Найден, жив!» появилась в посте о сборе волонтеров — днем 10 июля в ПСО «ЛизаАлерт» искали неравнодушных.

— Спасибо большое всем, кто принимал участие в активном поиске, распространял информацию по сети и был готов помогать! — написали сотрудники в комментариях.

До августа 2022 года новосибирец трудился руководителем отдела по пожарной безопасности Новосибирского района.

Павла искали всей областью. Еще 5 июля 42-летний экс-подполковник МЧС загадочно исчез после встречи с юристами. После деловой встречи в Ленинском районе мужчина перестал выходить на связь и пропал. Супруга обзванивала местные службы, обращалась в полицию и 112. Пока неясно, почему он перестал выходить на связь и не возвращался домой.

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