Новосибирец пырнул парня ножом, приревновав к нему жену

Сибиряк схватился за нож, приревновав жену. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент, который чуть не закончился трагедий, произошел в Калининском районе Новосибирска 9 июля. 39-летний мужчина пырнул ножом парня, рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

– Ночью в воскресенье от дома по улице Объединения бригада скорой помощи привезла в больницу 23-летнего мужчину с ножевым ранением. О данном факте медработники сообщили в полицию, – рассказали в областном Главке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее не судимого жителя Калининского района. Он рассказал, что ударил парня ножом во время конфликта – приревновал к нему жену.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении нападавшего решается вопрос об избрании меры пресечения.

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