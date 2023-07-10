В День семьи, любви и верности в Новосибирске прошел фестиваль для семей с особенными детьми

Детям​ с ограниченными возможностями по здоровью праздник подарил яркие эмоции. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На площадке праздника около кафе в парке «Березовая роща» утром в субботу собралось много гостей. Несмотря на моросящий дождь, никто не расходился. Под разноцветными зонтами родители и дети с интересом смотрели концерт, который подготовили городские творческие коллективы.

Фестиваль «Все начинается с семьи» организовал департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Для гостей - семей с особенными детьми -придумали разные развлечения и активности: фотозоны, игровые семейные зоны, аквагрим. Для того чтобы настроение было отличным, гостей угощали мороженым, сахарной ватой и попкорном.

На фестивале угощали сахарной ватой, мороженым и попкорном. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы собрались здесь, чтобы отметить традиционный исконно русский праздник - День семьи, любви и верности. Одно из главных приоритетных направлений работы департамента по социальной политике - это работа с семьей, сохранение традиционных семейных ценностей, забота о материнстве и детстве. Городской центр социальной помощи семье и детям департамента сегодня организовал этот фестиваль вместе со своими филиалами - «Заря», «Надежда», «Олеся». Желаю вам, чтобы в семье навсегда поселились вера, надежда и любовь, - поздравила собравшихся заместитель начальника департамента по социальной политике - начальник управления социальной поддержки населения мэрии Новосибирска Елена Васильева.

Поздравили семьи и представители Новосибирской епархии - отец Сергий Коновалов и отец Иаков Конкин.

Организаторы праздника:​ заместитель начальника департамента по социальной политике Новосибирска Елена Васильева и​ представители Епархии отец Сергий Коновалов и отец​ Иаков​ Конкин. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Самый большой интерес на празднике у детей и взрослых вызвали интерактивные площадки. На них можно было всей семьей заняться творчеством. Например, сделать магнитик с гербом своей семьи. А если его никогда не было, волонтеры и сотрудники Городского центра помогали его придумать.

- Интерактивных площадок сегодня много, больше 10. Взрослые и дети создают композиции из бумажных ромашек, учатся делать фигурки животных из воздушных шаров. Девочки с мамами мастерят ободки и украшают их ромашками из фетра. Тем, кто любит кропотливую работу, мы предлагаем сделать браслеты из красной нити с бусинами, - рассказала Александра, педагог-дефектолог Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся».

Несмотря на дождик, гости не расходились: слушали концерт, занимались на интерактивных площадках. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

На мастер-класс по украшению капкейков выстроилась самая длинная очередь из ребят. Каждый мог почувствовать себя кулинаром и украсить пирожное кремом и сладкими посыпками.

Ребята с удовольствием пробовали пирожные, которые сами​ украшали кремом. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Дочка сегодня танцевала медленный вальс с партнером на сцене для гостей, сейчас украшает пирожное. У нее отличное настроение. Мы любим такие праздники за то, что она встречается с друзьями, учится общаться с новыми людьми, - поделилась Елена, мама ребенка с синдромом Дауна.

В завершение фестиваля всем ребятам показали мультфильмы на крытой веранде кафе.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»