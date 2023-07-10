Оружие было в авоське: в Новосибирске пенсионер с топориком и пистолетом украл из магазина бутылку коньяка

Все это было в сумке пенсионера. Фото: Агентство безопасности "Гвардия"/ВКонтакте.

В Новосибирске в продуктовом магазине на улице Дмитрия Донского пенсионер украл бутылку коньяка. Подробности рассказали в пресс-служба агентства безопасности «Гвардия».

- 7 июля в 14.45 в дежурную часть Гвардии поступил сигнал тревоги из магазина. Бойцам ГБР-77 продавцы рассказали, что в торговом зале находится мужчина, похитивший несколько дней назад бутылку коньяка, - рассказали в ведомстве.

Пенсионера задержали. С собой у него была хозяйственная сумка, которую попросили открыть для досмотра. К изумлению гвардейцев в тряпичной авоське оказался весьма внушительный арсенал колющего, режущего и даже стреляющего оружия: пневматический пистолет, топорик в кожаном чехле и складной нож.

- Зачем так готовиться к обычному, казалось бы, походу в магазин за покупками задержанный пояснить не смог. Бойцы ГБР доставили его вместе со изъятым арсеналом в 3-й отдел полиции Заельцовского района, - рассказали в АБ «Гвардия».

Пенсионер не смог объяснить, зачем взял оружие в магазин. Фото: Агентство безопасности "Гвардия"/ВКонтакте.

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