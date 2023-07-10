«Любит печенье, колбасу и яйца»: в Новосибирске дети приручили ворона Чижика

Чижик может играючи цапнуть за палец. Фото: предоставлено героем публикации.

Прилетел, поел, поиграл — тремя словами можно описать начало дружбы серого ворона Чижика и ребятни из Новосибирска. Жители дома по улице Лежена быстро нашли «общий язык» с пернатым. О том, как серый Чижик стал другом малышни, КП-Новосибирск рассказал местный житель Руслан.

— В первый раз встретились с птицей дома — ворон прилетел к нам на балкон. Пришел младший сын Рома — а тот к нему подлетел и давай за палец дергать, играть. Там уже и старший — Родион — подошел. Угостили тем, что в карманах у детей было — печеньем.

Так и завязалась дружба. Серого ворона дети назвали Чижиком. Теперь пернатый — постоянный участник салок и догонялок во дворе и вхож во многих окнах и балконах.

— После печенья начали вносить в рацион разнообразие — теперь ест и колбасу, и яйца. Утром уже, когда на работу собираемся, видим: сидит за окном, смотрит, ждет.

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