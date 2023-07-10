«Сказала, что это мой муж сломал мне нос»: многодетная мать, избившая в лифте старшую по дому, высказалась в суде

Многодетная мать, избившая в лифте старшую по дому, высказалась в суде. Фото: стоп-кадр.

10 июля в Ленинском мировом суде Новосибирска начали повторно рассматривать дело многодетной матери, избившей в лифте старшую по дому. Ранее суд прекратил дело, так как судья не нашел состава преступления. Потерпевшую Наталью возмутило такое решение. Она добилась, чтобы дело возобновили, а судье назначили выговор. В суде многодетной матери, избившей женщину на глазах у своих детей, дали слово. Она, судя по всему, не согласна с обвинениями в свой адрес.

– Она теперь утверждает, что нос мне сломал мой муж. Не отрицает факт нанесения мне удара. Говорит, что ударила один раз, пощечиной. Конфликт, по ее словам, якобы начался из-за того, что, когда она зашла в лифт, я обматерила её детей и задела её человеческое достоинство. Якобы из-за этого она и нанесла мне пощечину – рассказала КП-Новосибирск потерпевшая Наталья.

Но на видео, которое есть в распоряжении редакции видно, что ни о какой пощечине нет и речи. Многодетная мать на кадрах беспощадно колотит старшую по дому. С агрессией наносит ей по голове и лицу серию ударов. По словам Натальи, соседка набросилась на нее из-за замечания о мусоре. Пакет с отходами, говорит Наталья, многодетная мать поставила ей на ногу. Ну а женщина попросила его убрать. Теперь Наталья ждет, что видео с избиением рассмотрит суд.

– Суд принял моё видео, будет рассматривать. На следующем заседании, а оно, скорее всего, будет в августе, озвучат решение, – рассказала сибирячка.

Напомним, после нападения Наталье диагностировали перелом носа и сотрясение головного мозга. Женщина делится, что устала от затянувшегося процесса. А больше всего от того, что избившая ее соседка остается безнаказанной.

– Я думаю, по видео всё понятно, кто и что сделал. Я насчитала 33 удара от неё кулаком в лицо и по голове. И главное, что этот случай не единственный. Она нападала и на других жильцов. Распускала руки, – говорит Наталья.

Судят соседку за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По части 1 статьи 115 УК РФ. Санкции статьи предусматривают штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

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