Аномальная жара в Новосибирск пришла с Каспийского и Черного морей

Продолжаем наслаждаться летом!
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
По мнению новосибирских синоптиков, жара в регион идет с западных морей. Синоптики Западно-Сибирского УГМС рассказали КП-Новосибирск о причинах засушливой погоды в Новосибирской области.
— Сочи, Красноярск, Кавказ — оттуда идет циклон. Жара движется с юга и запада — с Черного, Каспийского морей. Циклон вышел уже на центральные секторы России, а его теплые, сухие воздушные массы близятся к нам, — объяснила синоптик.
Так, с 11 по 15 июля в Новосибирске и области отметка на термометрах будет подниматься до 37 градусов. В регионе введут режим ЧС. Аграрии и производители сельхозтоваров переживают за урожай и надеются на помощь государственного министерства.
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