Волонтеры собирают добровольцев на поиски некогда подполковника МЧС, который загадочно исчез в Новосибирске

Подполковник в отставке исчез после встречи с юристами. Фото: "Новости Верх-Тулы" // "ВКонтакте".

Добровольцы со всей Новосибирской области съезжаются в Новосибирск на поиски пропавшего спасателя. Полковник МЧС в прошлом — он загадочно исчез после встречи с юристами 5 июля.

Сбор организует поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Днем 10 июля волонтеры начали собирать горожан и жителей региона. Всех добровольцев просят подготовиться к походу в лес, взять с собой фонари, батарейки и воду.

— Я звонила мужу вечером, но он не брал трубку. Я звонила на 2 номера, безрезультатно. А где-то в половину восьмого вечера кто-то ответил на звонок, шли секунды. Но, знаете, как-то так странно ответили… Словно пытаясь сбросить вызов. После чего телефон отключили, – рассказывала КП-Новосибирск супруга пропавшего Оксана.

В тот день, 5 июля, новосибирец так и не вернулся домой. Супруга связывалась со службой 112 и полицией. Поиски продолжаются.

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