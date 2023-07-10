Власти Новосибирска решили изменить маршруты городских автобусов

У некоторых автобусов изменят маршрут, а другие и вовсе отменят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Новосибирска решили изменить маршруты нескольких городских автобусов. Об этом стало известно из проекта постановления мэрии по планированию перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом на период 2024-2028 годы, который был опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Авторы документа объяснили введение новшеств повышением качества транспортного обслуживания населения и эффективности использования бюджетных средств при его организации.

Как следует из документа, автобус №45к изменит маршрут следования. С 2024 года он будет двигаться от «Сибирь-Арены» по Блюхера, Геодезической, пр. Карла Маркса, пл. Карла Маркса, Ватутина, Мира, Советскому ш., Часовой, Печатников, Барьерной, Гидромонтажной и Софийской (п.м.о. «Чемской бор»). Соответственно изменят название маршрута с «Центральный корпус – Чемской бор» на«Сибирь-Арена» – Чемской бор».

Также в следующем году планируют отменить автобус №48, который сейчас ездит из Чемского бора до Общественного торгового центра, а в 2025-м - автобус №52к («Цветной проезд – ул. Экваторная»). На 52-м маршруте («ул. Белоусова – ИКЭМ») изменят количество автобусов – до 10 машин, а на 65-м («Общественный торговый центр – ул. Экваторная – Общественный торговый центр») с 2025 года планируют оставить три единицы техники.

Жители города могут высказать свое мнение по данному вопросу. Ознакомиться с документами и оставить комментарии можно здесь.

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