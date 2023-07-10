Новосибирская прокуратура организовала проверку из-за сошедшего с рельсов трамвая

Трамвай въехал в столб. Фото: стоп-кадр.

Прокуратура Кировского района организовала проверку по факту ДТП с трамваем. Напомним, ЧП произошло 10 июля.

- Установлено, что трамвай номер 15 двигался по маршруту в депо без пассажиров. На улице Троллейной он сошел с рельсов и врезался в столб, - уточнили в надзорном ведомстве. - Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения сотрудниками филиала №4 «Левобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Водитель трамвая испугалась и травмировала колено, из-за чего не могла самостоятельно передвигаться. Ей потребовалась помощь спасателей.

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