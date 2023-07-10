Из-за аномальной жары и засухи с 11 июля в Новосибирской области введут режим ЧС

Без господдержки урожайность в НСО пострадает. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за сильной жары и малого количества дождей в Новосибирской области засуха — с 11 июля введут режим ЧС. Проект постановления одобрили 10 июля на заседании областного правительства. Участием принимал и губернатор Андрей Травников.

— Наиболее пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе, юге и в центральной части Новосибирской области. Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах, — отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Режим ЧС нужен, чтобы помочь аграриям получить федеральную поддержку и выполнить план по заготовкам кормов для животных, зерна и прочих культур. Без этой меры 2023 год в регионе может пройти с сильными потерями производителей сельхозтоваров.

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