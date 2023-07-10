Авиашоу в Мочище 2023: когда состоится, программа мероприятия

Авиашоу в Мочище состоится 30 июля 2023 года. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Стала известна дата крупнейшего авиашоу в Мочище 2023. В этом году оно пройдет, как и прежде, в конце июля. Сейчас разрабатывается программа мероприятия и определяется состав участников. Название фестиваля — «Виват, Россия!»

— Авиационное мероприятие пройдет в воскресенье, 30 июля. Планируется такое же число участников, в прежние годы, — сообщил КП-Новосибирск руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин.

В 2022 в авиашоу «Будем жить!» было около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов и 70 парашютистов, играл музыкальный оркестр, работали выставки техники, детские аттракционы, полевая кухня, кафе и ярмарка сувениров. Основными исполнителями были группы «Барсы» из Сургута, «Русь» из Вязьмы, а также группа «Стрижи». Посмотреть виражи приехали больше 100 тысяч зрителей.

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