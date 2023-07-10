Студенты НГУ отдают предпочтение учебе, а не развлечениям

Фото: Компания «МТС»

Согласно исследованию, на одного студента Новосибирского государственного университета приходится 31,4 ГБ трафика в месяц. Это говорит о том, что учащиеся НГУ отдают предпочтение очной учебе и «живому» общению. Но в тоже время цифровой отдых также пользуется у них спросом: ежемесячное потребление трафика 31,4 ГБ - это в два раза больше, чем в среднем приходится на один смартфон в мире.

Самыми «зависающими» в сети студентами стали учащиеся Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева в Саранске: на одного студента в вузе приходится 60,4 ГБ трафика в месяц. На втором месте - студенты Северного (арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова в Архангельске (57,2 ГБ), на третьем - Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в Якутске (53,2 ГБ), на четвертом - Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (51,4 ГБ). Замыкает пятерку самых «качающих» вузов страны Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве (51,3 ГБ).

- Новосибирск - это научный центр Сибири, который славится своими вузами и традициями высшего образования. Современные технологии очень помогают студентам в учебе. Мы со своей стороны постоянно работаем над улучшением сети и в вузах, и в студенческих городках. Однако наличие смартфона и высокоскоростного интернета может быть и отвлекающим от учебы фактором. Я рад, что наши студенты пользуются современными благами, но при этом соблюдают баланс относительно учебы и цифровых развлечений. Тот факт, что в подобном рейтинге студенты НГУ заняли последнее место, говорит о их высокой вовлеченности в учебный процесс, - отметил директор Новосибирского филиала МТС Алексей Пахомов.