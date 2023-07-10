Бастрыкин назначил нового главу Управления СКР по Новосибирской области

Бастрыкин назначил нового председателя СК по НСО. Фото: Архив КП / https://nsk.sledcom.ru/ Фото: Архив КП

Стало известно, кто теперь занимает пост главы следственного комитета по Новосибирской области. На должность назначили Евгения Долгалева — бывшего главу СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

— Нового главу регионального управления назначили приказом председателя СК России Александра Бастрыкина. Он вышел 3 июля 2023, — пояснили в публикации.

С 2012 года Долгалев служил начальником СК по Алтайскому краю, с 2018 — по Хабаровскому. За добросовестный труд его отмечали знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу III, II и I степени», а также памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».

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