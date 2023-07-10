Объявленный в розыск новосибирец сдался властям, узнав о продаже своего участка

Искитимец выплатил долг по алиментам за три дня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Судебные приставы Искитимского района заставили 48-летнего местного жителя вспомнить о родительских обязанностях. Как сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области, он задолжал на воспитание 10-летней дочери более 200 тысяч рублей. Общение с ней тоже свел к минимуму: звонил два раза в год, чтобы поздравить с днем рождения и Новым годом.

– Банковские счета у мужчины были нулевые – поступлений денег не было. Должника объявили в розыск, потому что не могли установить его местонахождение, – рассказали в ведомстве. Но вскоре искитимец сам пришел к судебным приставам: он узнал, что его земельный участок решили продать в счет алиментов. На погашение задолженности в размере 210 тысяч рублей ему потребовалось три дня.

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