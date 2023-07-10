Стройка на Красном Проспекте угрожает здоровью новосибирцев — прокуратура начала проверку

Прокуратура проверит стройку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Центрального района Новосибирска проверит стройку возле Молодежной библиотеки по улице Красный Проспект, 26. Из-за ошибок строителей местные там ходят по проезжей части, рискуя жизнью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

— Во время ремонта фасада здания на тротуаре складывали стройматериалы. Они мешают передвижению пешеходов и создает угрозу их жизни и здоровью, поскольку люди вынуждены обходить препятствие по проезжей части, — указано в публикации ведомства.

Прокуратура оценит действия подрядчика и заказчика работ по контролю за их выполнением.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в селе Елбань решат проблему с водой после вмешательства прокуратуры. Права местных жителей были нарушены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе Елбань под Новосибирском решат проблему с водой после вмешательства прокуратуры

Права местных жителей были нарушены (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber