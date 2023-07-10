Власти Новосибирской области решили реконструировать для киностудии «Поиск» детский сад

Для киностудии здание детского сада реконструируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помещение, в которое переедет киностудия «Поиск», реконструируют по поручению губернатора НСО Андрея Травникова. Его сделают более удобным для работы и проведения мероприятий.

– Для киностудии выделили здание пустующего детского сада Советского района. Его областные власти нашли совместно с мэрией Новосибирска. На реконструкцию помещения выделили 30 миллионов рублей. Средства будут направлены из областного бюджета, – рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. – Совсем скоро вместо старой территории в ДК «Звезда» киностудия «Поиск» получит новое удобное место для работы и проведения мероприятий.

Напомним, глава региона Андрей Травников поручил проработать вопрос по обеспечению новым помещением киностудии «Поиск» из-за того, что сегодня она находится в ДК, которое расположено на территории Новосибирского высшего военного командного училища, где во время призывных кампании регулярно проходят различные мероприятия, связанные с подготовкой военнослужащих.

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