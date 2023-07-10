Под Новосибирском рецидивист выбил окно в чужом доме и обворовал старушку

За кражу у старушки рецидивисту грозит срок до 6 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Куйбышева Новосибирской области раскрыли кражу — местный рецидивист обворовал 67-летнюю пенсионерку. О преступлении сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 10 июля.

— Неоднократно судимый 46-летний местный житель разбил окно и проник в дом потерпевшей, пока той не было дома. Оттуда он забрал продукты питания и одежду — ущерб составил около 3 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Рецидивиста будут судить по третьей части статьи о краже. Ущерб небольшой, но есть отягчающие обстоятельства, среди которых незаконное проникновение в чужое жилище. Так, вору грозит до 6 лет свободы с учетом его предыдущих преступлений.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как вор забрал у незрячего телефон. Незрячему новосибирцу, которого обокрал карманник, тайный благотворитель подарил новый телефон.

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