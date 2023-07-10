Губернатор Андрей Травников потребовал еженедельно контролировать реализацию инвестпрограммы ремонта коммунальных сетей в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

Андрей Травников, губернатор НСО, на оперативном совещании в правительстве 10 июля акцентировал внимание на тщательном контроле замены теплосетей. Он призвал заняться этим вопросом мэрию Новосибирска, горсовет, а также профильный департамент. Как сообщили в правительстве Новосибирской области губернатору об итогах ремонтной кампании теплосетей доложил Денис Архивов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в ближайшие годы кратно вырастет программа, направленная на обновление коммунальной сферы. При этом задача Министерства ЖКХ, отметил Андрей Травников, оценить, насколько готовы к этому подрядные и коммунальные организации.

– Чтобы не получилось так, как было по программе ремонта дорог, строительства социальных объектов, когда мы увеличиваем объёмы и финансирование, а наши подрядчики и проектировщики оказываются не готовы. Ваша задача – заранее просчитать, хватает ли сил, все ли готовы по компетенциям, по количеству людей к выполнению новых задач, – сказал Андрей Травников.

По словам главы региона, нужно должны быть организованы еженедельные управленческий и общественный контроли, направленные на проверку работ, проводимых на тепловых сетях. Оценивать они должны качество, организацию и объемы работ.

– Неприятно, если на каких-то объектах работы начинали в апреле, а закончат только в сентябре. Целое лето с раскопками жители будут мучиться, – заявил Андрей Травников о необходимости сокращения сроков разрытия.

По данным правительства Новосибирской области, летом в Новосибирске отремонтируют и реконструируют 132 котла в городских котельных, а также 79,4 километра тепловых сетей. Уже провели капремонт 15 котлов и 18,5 км теплосетей.

– В 2022-2023 годах Правительством Новосибирской области проведена масштабная работа по привлечению дополнительных средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры, – уточнили в правительстве НСО.

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