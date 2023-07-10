Усиленный контроль: на АЗС под Каргатом птицы свили гнездо на камере видеонаблюдения

Ласточки уже не первый год выводят птенцов на АЗС. Фото: Мария СИДОРЕНКО

Ласточки облюбовали для гнезда камеру видеонаблюдения на одной из АЗС Новосибирской области. Причем не боковую, а ту, что находится над входными дверями в торговый зал. Фотографии гнезда с желторотыми птенцами опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Подписчики отдали дань уважения сотрудникам АЗС, которые не стали прогонять птиц и разрушать гнездо, а дали ласточкам спокойно вывести потомство. Кстати, птенцов шесть штук. Кто-то из пользователей даже пошутил, что сейчас на заправке «усиленное видеонаблюдение».

В этом году птенцов шесть. Фото: "АСТ-54 Black"/Телеграм.

Интернет-пользователь под ником Кристина уточнила, что гнездо на этой заправке ласточки свили давно.

«Два года назад тоже фотографировала, гнездо было поменьше», - написала она.

Напомним, жители Новосибирска и других регионов вновь наблюдают в режиме онлайн за ростом и развитием птенцов сапсана. Четыре малыша появились на свет в гнезде. Оно находится на крыше многоэтажки на Шлюзе, куда их родители вот уже шесть лет ежегодно прилетают, чтобы вывести потомство.

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