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НовостиОбщество10 июля 2023 9:04

Усиленный контроль: на АЗС под Каргатом птицы свили гнездо на камере видеонаблюдения

На новосибирской АЗС ласточки свили гнездо на камере видеонаблюдения
Светлана НИКУЛИНА
Ласточки уже не первый год выводят птенцов на АЗС.

Ласточки уже не первый год выводят птенцов на АЗС.

Фото: Мария СИДОРЕНКО

Ласточки облюбовали для гнезда камеру видеонаблюдения на одной из АЗС Новосибирской области. Причем не боковую, а ту, что находится над входными дверями в торговый зал. Фотографии гнезда с желторотыми птенцами опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Подписчики отдали дань уважения сотрудникам АЗС, которые не стали прогонять птиц и разрушать гнездо, а дали ласточкам спокойно вывести потомство. Кстати, птенцов шесть штук. Кто-то из пользователей даже пошутил, что сейчас на заправке «усиленное видеонаблюдение».

В этом году птенцов шесть. Фото: "АСТ-54 Black"/Телеграм.

В этом году птенцов шесть. Фото: "АСТ-54 Black"/Телеграм.

Интернет-пользователь под ником Кристина уточнила, что гнездо на этой заправке ласточки свили давно.

«Два года назад тоже фотографировала, гнездо было поменьше», - написала она.

Напомним, жители Новосибирска и других регионов вновь наблюдают в режиме онлайн за ростом и развитием птенцов сапсана. Четыре малыша появились на свет в гнезде. Оно находится на крыше многоэтажки на Шлюзе, куда их родители вот уже шесть лет ежегодно прилетают, чтобы вывести потомство.

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