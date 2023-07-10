В мэрии Новосибирска назвали улицы, убирать которые будет частная фирма

7 улиц города будут убирать частные фирмы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 7 дорог будет обслуживать частная компания — дороги передают на аутсорсинг. Организацию выберут с помощью конкурса — из числа самых опытных. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе мэрии города.
— Передадут часть дорог Заельцовского и Ленинского районов: Жуковского, 1-е Мочищенское шоссе, Краснояровское шоссе, Кедровую, Кубовую, Мочищенское шоссе (в Заельцовском районе) и улицу Станционную в Ленинском районе, — пояснили в муниципалитете.
Аутсорсинг — соглашение, когда одна компания нанимает другую. Сейчас в мэрии экспериментируют с различными практиками содержания городских дорог, чтобы выбрать наиболее эффективную.
По итогам эксперимента станет ясно: сможет ли частная компания улучить содержания 7 дорог в городе.
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