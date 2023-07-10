В Новосибирске обиженный посетитель ночного бара распылил газовый баллончик

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 26 хищений и столько же нарушений общественного порядка на охраняемых объектах.

7 июля в 14.45 в дежурную часть ГВАРДИИ сигнал тревоги поступил из магазина на улице Д. Донского. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-77 продавцы рассказали, что в магазине находится мужчина, похитивший несколько дней назад бутылку коньяка. «Гвардейцы» задержали его. В руках у задержанного была обыкновенная хозяйственная сумка, которую попросили предъявить к осмотру. К изумлению «гвардейцев», в тряпичной авоське оказался весьма внушительный арсенал колющего, режущего и даже стреляющего оружия: пневматический пистолет, топорик в кожаном чехле и складной нож. Зачем так готовиться к обычному, казалось бы, походу в магазин за покупками, задержанный пояснить не смог. Бойцы ГБР доставили его вместе с изъятым арсеналом в 3-й отдел полиции Заельцовского района.

В этот же день в 19.36 другой мужчина попытался похитить из аптеки на улице Зорге упаковку витаминов стоимостью около 1000 рублей. Прибывшие через 2 минуты на вызов бойцы ГБР-76 задержали вора с поличным и доставили его в РОВД. Материальный ущерб от кражи не наступил: витамины были изъяты у похитителя и возвращены на полку.

8 июля в 19.00 тревожная кнопка была нажата в продуктовом магазине на улице М. Горького в Железнодорожном районе. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-75 продавец указала на пьяного посетителя, мешающего работать. Мужчина при приближении к нему бойцов ГБР встал в боевую стойку и попытался оказать на них физическое воздействие. «Гвардейцы» задержали нарушителя и передали в полицию.

9 июля в 8.14 кнопка тревожной сигнализации была нажата в круглосуточно работающем баре-магазине на улице Гурьевской. Бойцов ГБР-74 администратор попросил вывести на улицу двух пьяных посетителей, перебравших спиртного. Подойдя к мужчинам, «гвардейцы» поняли, что данный случай выходит за рамки их компетенции и требует вмешательства врачей, была вызвана скорая помощь.

9 июля в половине второго ночи бойцам ГБР-73 пришлось вызвать скорую помощь еще одному посетителю ночного бара в Ленинском районе. Пьяный мужчина мешал персоналу работать, но ушел самостоятельно, как только те демонстративно вызвали ГБР. В момент, когда «гвардейцы» прибыли на вызов, мужчина вернулся и распылил в помещении бара газ из перцового баллончика. Вдохнув облако слезоточивого газа, сам хулиган закашлялся, споткнулся и, упав на пол, получил травму головы. Бойцы ГБР вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его. Другие участники инцидента, к счастью, не пострадали.