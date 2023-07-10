В Новосибирске таксисты-мигранты обворовывали пьяных пассажиров из Толмачево. Фото: стоп-кадр.

В транспортную полицию аэропорта Толмачево обратился 34-летний томич. Он сообщил, что с его карточек исчезло свыше 100 тысяч рублей, кто-то их украл. Выяснилось, что он – не единственная жертва подобных преступлений в Новосибирске. Пассажиров, прилетавших в Толмачево, обворовывали таксисты-мигранты. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

– Подозреваемыми оказались граждане одной из стран Центральной Азии в возрасте 31 и 30 лет. Они, используя в качестве такси автомобиль, принадлежавший одному из задержанных, совершили серию краж денег у пассажиров. Мужчины сознательно выбирали себе в качестве клиентов граждан с видимыми признаками алкогольного опьянения. Подозреваемые предлагали им свои услуги такси и в ходе поездки под различными способами узнавали PIN-коды их банковских карт, – уточнили в пресс-службе транспортной полиции.

Одна из жертв мигрантов, мужчина, который планировал улететь на вахту в Нижневартовск, попросил таксиста довезти его до продуктового магазина. В пути к ним подсел сообщник водителя. Они разговорились, и попутчик предложил потерпевшему вместе выпить. Тот согласился.

– При покупке алкоголя в одном из маркетов злоумышленник подсмотрел PIN-код банковской карты и решил похитить деньги у гражданина. После совместного распития алкоголя подозреваемые воспользовались беспомощным состоянием потерпевшего, похитили его банковские карты, а затем сняли деньги в банкоматах, – добавили в транспортной полиции.

На мигрантов возбудили уголовное дело за кражу. Им грозит до 6 лет лишения свободы по части 3 статьи 168 УК РФ.

В полиции установили, что они совершили как минимум 5 подобных преступлений.

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