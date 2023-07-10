«Два дня провела в коме»: новосибирцы собирают кровь велосипедистке, сбитой у развязки на Петухова

Девушка два дня провела в медикаментозной коме. Фото: Предоставлено друзьями потерпевшей

Новосибирская велосипедистка Ольга очнулась после двух дней комы в реанимации. Днем 8 июля ее сбил седан Opel на Советском шоссе.

Около 14:00 велосипедистка Ольга ехала по Советскому шоссе в сторону «Матрешкиного двора», когда ее сбил внедорожник Opel. «Скорая» забрала велосипедистку в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с переломам позвоночника, ног и повреждениями внутренних органов.

- Ольга вышла из медикаментозной комы. Сейчас она в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, серьезно поврежден позвоночник, проблемы с ногами. Хирурги удалили ей часть селезенки, которую сместило при ударе. Мне позвонила сестра и попросила объявить сбор крови для Ольги, – рассказал КП-Новосибирск друг пострадавшей Роман Алмазов.

Очевидцы ДТП рассказали: за рулем кроссовера была девушка, она не стала покидать место ДТП и дождалась инспекторов ДПС. Потерпевшая каталась на велосипеде более 6 лет, участвовала в велосипедных походах и знала ПДД.

- Мы нашли очевидцев, теперь ждем разбора ДТП. Сейчас Ольге необходима кровь, ее нужно сдавать на Серафимовича 2/1, вторник и четверг с 11 до 15 часов, - уточнил Роман Алмазов.

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