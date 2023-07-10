В Октябрьском районе Новосибирска обрушился частный жилой дом

Частный жилой дом обрушился в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Частный жилой дом обрушился в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом на оперативном совещании в правительстве 10 июля сообщил замначальника ГУ МЧС России по НСО Константин Банников.

Как выяснил «Сибкрай», ЧП произошло поздно вечером 3 июля. У дома, расположенного по адресу Далидовича, 191, рухнула несущая стена.

− Обрушения критичные. Это несущая стена. Этот дом примыкает к еще одной половине дома, где проживает другие люди – у них общая стена примыкания. Дом, в котором рухнула стена, 1957 года постройки. Он находился в аварийном состоянии, требовал ремонта, − рассказали в отделе ГО и ЧС по Октябрьскому району.

К счастью, никто не пострадал. Хозяйки в этот момент не было дома, она гостила у дочери.

Жилье не подлежит восстановлению. Женщина уже обратилась в администрацию Октябрьского района и мэрию Новосибирска за материальной помощью.

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