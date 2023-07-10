В Новосибирске при сходе трамвая с рельсов пострадала женщина-водитель. Фото: стоп-кадр.

ЧП с трамваем № 15 произошло в Новосибирске на улице Троллейной утром 10 июля. Он сошел с рельсов и задел световую опору. В результате ДТП пострадала водитель трамвая, 50-летняя женщина.

– Пострадавшая получила травму колен. В связи с чем не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели МАСС уложили женщину на щит и транспортировали до автомобиля скорой помощи, – рассказали в МАСС.

Известно, что ехал трамвай из ДЕПО. Пассажиров в салоне не было. Кондуктор в результате происшествия травм не получила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber