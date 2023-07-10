Прокуратура добилась установки остановочного павильона в селе Кыштовка под Новосибирском

В селе Кыштовка под Новосибирском появилась крытая остановка. Фото: прокуратура НСО

В селе Кыштовка под Новосибирском появилась крытая остановка после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Проверку провела прокуратура Кыштовского района. Выяснилось, что на улице Ленина отсутствует остановочный павильон, где бы люди смогли спокойно ждать свой автобус в непогоду.

− Установлено, что остановочный пункт, расположенный на центральной улице Ленина в селе Кыштовка, не оборудован остановочным павильоном, жители вынуждены дожидаться транспорта в неблагоприятных условиях, − отметили в публикации.

Прокурор Кыштовского района обратился в суд с иском, потребовав от администрации установить крытый павильон. В итоге суд удовлетворил требования ведомства.

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