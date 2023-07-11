Как не стать должником при нулевом потреблении газа

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

Если показания газового счетчика не переданы вовремя, согласно действующему законодательству плата за ресурс начисляется по среднемесячному объему потребления или по нормативу. Это значит, что даже при отсутствии потребления абоненту будет выставлена сумма к оплате.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» напоминает о необходимости передавать показания приборов учета газа до 25-го числа текущего месяца. В случае, если показания переданы позже или не переданы вовсе, плата за газ будет начислена по среднемесячному объему потребления за последние три месяца. При отсутствии показаний более трех месяцев оплата начисляется по нормативу. Таким образом, даже если газ фактически не потребляется, у абонента формируется дебиторская задолженность, которая при неоплате более одного расчетного периода является основанием для приостановки газоснабжения.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

Так, собственник дома в Новосибирске, фактически проживающий в Республике Алтай, не передавал показания счетчика с января по май 2023 года. За 6 месяцев сумма его задолженности, сформированная по среднемесячным и нормативным начислениям, составила 83,9 тысячи рублей. За неисполнение обязательств по договору поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» абонент отключен от газоснабжения путем установки заглушки на внутридомовом газопроводе. После отключения он передал показания прибора учета газа, но для возобновления подачи газа ему необходимо не только погасить долг, но и оплатить услуги по отключению/подключению - 5,1 тысячи рублей.

- Если вы на длительное время покидаете свою квартиру или не пользуетесь газом летом, рекомендуем предоставить нам заявление об отсутствии потребления на указанный период либо снять последние показания счетчика и передавать их ежемесячно даже при нулевом потреблении. Дистанционные сервисы компании позволяют делать это из любой точки, - отметили в «Газпром межрегионгаз Новосибирск».