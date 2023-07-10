В деревне под Новосибирском 64-летний мужчина погиб при пожаре

В деревне Чаячье Чистоозерного района произошел пожар в частном доме. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В деревне Чаячье Чистоозерного района произошел пожар в частном доме. В огне погиб 64-летний местный житель, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Трагедия произошла 6 июля. На номер 101 поступило сообщение о возгорании по улице Центральной. Прибыв на место, пожарные увидели объятый пламенем дом.

На локализацию пожара ушло шесть минут. Спустя еще восемь минут возгорание ликвидировали.

− Огонь уничтожил дом на площади 48 квадратных метров. Во время проливки сгоревших конструкций и разбора завалов огнеборцы обнаружили погибшего пенсионера. Предварительно причиной пожара стала неосторожность с огнем, − сообщили в МЧС.

Выяснилось, что мужчина сжигал мусор во дворе. По всей видимости, он не до конца затушил пламя и зашел обратно в дом. Огонь начал распространяться и перекинулся на жилое строение, назвал возможную причину пожара дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Купинскому и Чистоозерному районам ГУ МЧС России по региону Сергей Нечитайло.

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