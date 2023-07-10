«Любовница или заложница?»: в Новосибирске женщина спустилась с 6 этажа высотки по простыням

В Новосибирске заметили женщину, спустившуюся с 6 этажа высотки по простыне.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Красного проспекта в Новосибирске 10 июля наблюдали странную картину. По их словам, с 6 этажа дома № 99 по простыне спускалась женщина.
– Но в какой-то момент сорвалась и упала на дерево, в результате чего сильно не пострадала, – написали в группе «АСТ-54».
После падения, говорят очевидцы, женщина ушла. В кустах у дома она бросила свой рюкзак.
Очевидцы сфотографировали связанный простыни. Фото: "АСТ-54".
Комментаторы стали гадать, что поспособствовало такому странному способу побега. Кто-то предположил, что сибирячка – чья-то любовница и спускалась, чтобы не стать жертвой семейных разборок. Кто-то написал, что женщину могли удерживать насильно, и поэтому ей пришлось сбежать. А некоторые новосибирцы уверены, в деле замешаны наркотики.
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