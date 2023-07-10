В Новосибирске осудили экс-директора фирмы за невыплату работникам 34 млн рублей зарплаты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске вынесли приговор бывшему руководителю фирмы за невыплату сотрудникам почти 34 млн рублей зарплаты. Также он сокрыл от государства более 19 млн рублей, предназначенных на налоги и страховые взносы. Судили его по части 2 статьи 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты, а также по части 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств в особо крупном размере».

– Суд установил, что виновный, работая гендиректором компании, с 2019 по 2021 год не выплачивал зарплату 93 работникам. При этом деньги у него на эти цели были. Из-за чего задолженность перед сотрудниками составила почти 34 млн рублей. Кроме того, осужденный с июня 2018 года по февраль 2019 года сокрыл деньги предприятия, предназначенные для уплаты налогов и страховых взносов, на сумму более 19 млн рублей. Он рассчитывался с контрагентами не через расчетный счет предприятия, а через счета подконтрольных ему организаций, – уточнили подробности в прокуратуре Новосибирской области.

Известно, что после вмешательства прокуратуры и во время следствия экс-руководитель возместил свыше 26 млн ущерба.

За преступления суд назначил ему условный срок – 2,6 года лишения свободы. А также лишил права занимать руководящие должности на аналогичный срок.

Приговор пока в законную силу не вступил.

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