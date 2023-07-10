Настоящий Армагеддон: Новосибирскую область накроет аномальная жара под +41 градус

В Новосибирске снова придется попотеть - жара поднимется до +40! Фото: Евгения ГУСЕВА

Июль — самый жаркий месяц, и хоть сейчас идут дожди, жара нас не покинула. Синоптики уже на этой неделе обещают температуру больше +40 градусов по региону.

— В городе жара будет не слишком сильной. 11 июля ожидается температура +23…+25 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. 12 июля температура поднимется до +28…+30, 13 июля — до +30…+32. Во все дни по прогнозу также переменная облачность и кратковременные дожди в течение дня, — сообщили КП-Новосибирск в Западно-сибирском Гидрометцентре.

Сильное пекло почувствуют жители других городов и сел области, особенно в южных и западных районах: Карасукском, Купинском, Баганском, Чистоозёрном и Татарском. Там температура во вторник и среду поднимется до +36…+38 градусов, а в четверг — до +39…+41! Спасительные дожди придут только в пятницу и на выходных. Местами пройдут сильные ливни с грозами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер