На озере Долгом в Новосибирской области утонул рыбак

Под Новосибирском на озере Долгом утонул рыбак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под Новосибирском на озере Долгом утонул рыбак. Трагедия произошла на минувших выходных.

В субботу вечером, 8 июля, на номер 112 поступило сообщение о том, что пропал 55-летний житель Куйбышева. Накануне он уехал на рыбалку и перестал выходить на связь.

− Родственниками был организован поиск пропавшего. 8 июля 2023 в 17:45 тело было найдено в воде под лодкой, − рассказали на официальном сайте Куйбышевского муниципального района НСО.

Сейчас эксперты устанавливают причины смерти мужчины.

В отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района призвали рыбаков соблюдать правила безопасности и брать с собой спутника. При возникновении экстренных ситуаций этот человек сможет оказать первую помощь или вызвать подмогу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области школьник Артем Максимов спас тонущего в реке рыбака.

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