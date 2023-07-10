На озере Долгом в Новосибирской области утонул рыбак

Под Новосибирском на озере Долгом утонул рыбак.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Под Новосибирском на озере Долгом утонул рыбак. Трагедия произошла на минувших выходных.
В субботу вечером, 8 июля, на номер 112 поступило сообщение о том, что пропал 55-летний житель Куйбышева. Накануне он уехал на рыбалку и перестал выходить на связь.
− Родственниками был организован поиск пропавшего. 8 июля 2023 в 17:45 тело было найдено в воде под лодкой, − рассказали на официальном сайте Куйбышевского муниципального района НСО.
Сейчас эксперты устанавливают причины смерти мужчины.
В отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района призвали рыбаков соблюдать правила безопасности и брать с собой спутника. При возникновении экстренных ситуаций этот человек сможет оказать первую помощь или вызвать подмогу.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области школьник Артем Максимов спас тонущего в реке рыбака.
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