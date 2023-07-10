«Меня душили и пинали»: в Новосибирске группа парней избила мужчину в спортзале

Новосибирца избили в одном из спортзалов города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска сообщил, что группа парней избила его в спортзале. История произошла 24 мая, однако виновных до сих пор не наказали. О случившемся сибиряк рассказал в группе «АСТ-54».

Мужчина отметил, что в течение года ходил в один из спортзалов города. Несколько раз он пересекался там с молодыми людьми. В один из дней между ними произошел конфликт.

По словам потерпевшего, его смутила слишком громкая музыка, играющая в помещении. Новосибирец подошел к колонке и немного убавил звук. Это не понравилось тем самым парням.

− Молодые люди начали оскорблять меня и угрожать физическим насилием, если я не покину зал и не извинюсь за то, что убавил музыку. Когда я отказался извиниться и покинуть зал, данные молодые люди стали мне объяснять, что с ними вести себя так нельзя, что они могут вывести меня на улицу и просто-напросто застрелить, − рассказал потерпевший.

Мужчина попытался сгладить ситуацию, однако парни не унимались. В какой-то момент они набросились на сибиряка и начали его избивать. Местного жителя повалили на пол, стали наносить ему удары.

− Меня душили и пинали. Потом меня подняли, завели в раздевалку (я был весь в крови, вся одежда порвана) и там пояснили, что в полицию идти бесполезно, что у них там куча связей и ничего им не будет, − добавил сибиряк.

По словам потерпевшего, администрация спортзала не вызвала скорую и не оказала ему помощь. До травмпункта новосибирец добрался самостоятельно. Также он снял побои и написал заявление в полицию. Но дело не сдвигается с мертвой точки.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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