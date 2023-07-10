В Новосибирске мужчина отобрал у 82-летнего дедушки телефон и пакет с продуктами

В Советском районе Новосибирска мужчина ограбил 82-летнего пенсионера. Фото: скриншот из видео ГУ МВД России по НСО

В Советском районе Новосибирска мужчина ограбил 82-летнего пенсионера. Злоумышленник отобрал у дедушки мобильный телефон и пакет с продуктами.

Все произошло 7 июня. В полицию обратился сам потерпевший. Он рассказал, что в тот день возвращался домой из магазина, шел с телефоном в руках. Внезапно к пенсионеру подбежал неизвестный – он толкнул дедушку, после чего тот упал на землю. Затем злоумышленник забрал его вещи и скрылся.

Ущерб составил более девяти тысяч рублей. Пенсионер признался, что телефон очень ценен для него, поскольку это подарок от близких людей.

В течение месяца полицейские искали грабителя.

− В ходе работы полицейскими были обнаружены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели гражданина с приметами, описанными потерпевшим. 7 июля подозреваемый был задержан в городе Бердске, где находился в гостях у знакомого, которому, как выяснили сотрудники полиции, он отдал в счет долгов похищенный у гражданина телефон, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Задержанным оказался 39-летний рецидивист из Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчину заключили под стражу.

Телефон нашли и вернули пенсионеру. Дедушка поблагодарил правоохранителей за проделанную работу.

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