В селе Елбань под Новосибирском решат проблему с водой после вмешательства прокуратуры

Жителей новосибирского села Елбань обеспечат питьевой водой надлежащего качества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей новосибирского села Елбань обеспечат питьевой водой надлежащего качества. Права сибиряков восстановят после вмешательства прокуратуры.

В мае 2023 года сотрудники ведомства проверили соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии местных жителей. Выяснилось, что еще в 2021 году Роспотребнадзор выдал предписание о необходимости устранить нарушения санитарного законодательства. Однако ответственные лица этого не сделали.

− Прокурор Маслянинского района обратился в суд с требованием обеспечить жителей села Елбань питьевой водой надлежащего качества, установить ограждение территории санитарной зоны, разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения, − сообщили в прокуратуре региона.

Черепановский районный суд НСО в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора. Ведомство взяло под контроль исполнение судебного решения.

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