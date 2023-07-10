Новосибирский суд рассмотрит дело бывшего начальника ЦОД за взятку в 3,8 млн рублей. Фото: Управление судебного департамента.

В Новосибирск экс-начальник ЦОД предстанет в суде за взятку в размере свыше 3,8 млн рублей. Обвинительное заключение в отношении него утвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Судят бывшего руководителя по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

– Следствие установило, что в период с августа по декабрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации более 3,8 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство представляемого им юридического лица при организации поставок комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирской области, – уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

После чего бывший начальник ЦОД поручил подчиненному сотруднику совершить незаконные действия в интересах взяткодателя. Такие действия серьезно нарушили права и интересы организаций в виде ограничения конкуренции на госзакупках.

Уголовное дело в отношении экс-начальника ЦОД рассмотрят в Ленинском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber